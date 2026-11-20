Американската попзвезда Бруно Марс преживява тежка семейна загуба. Баща му Питър Ернандес, музикант и една от най-важните фигури в живота и кариерата му, е починал на 74-годишна възраст. 41-годишният носител на множество награди „Грами“ съобщи тъжната новина на 19 ноември с емоционална публикация в Instagram, придружена от семейни фотографии, включително кадър, на който прегръща баща си в болнично легло.

„Миналата седмица прегърнах баща си за последен път“, написа певецът. „Винаги съм казвал, че той е човекът, който ме научи на всичко, което знам, особено когато става дума за музика.“

Бруно Марс, чието истинско име е Питър Джийн Ернандес, благодари на баща си за грижите към него, четирите му сестри и брат му. „В моите очи той беше най-добрият баща на света и ще ми липсва всеки ден, докато не се срещнем отново. Обичам те, татко. Целуни мама от мен там горе“, завърши изпълнителят.

Последните думи са посветени на майка му Бернадет Сан Педро Байот, която почина през 2013 г. на 55-годишна възраст вследствие на мозъчна аневризма. Тогава загубата ѝ се превърна в един от най-тежките моменти в живота на музиканта, който неведнъж е подчертавал колко важна роля имат родителите му за неговия успех.

Питър Ернандес е роден в Бруклин, Ню Йорк, но по-късно се установява на Хаваите, където създава музикалната група The Love Notes, изпълняваща ду-уап и рокендрол. Именно той въвежда малкия Бруно в света на музиката и го качва на сцената още на двегодишна възраст. Бъдещата звезда става известна като „Малкия Елвис“ заради впечатляващите си имитации на Елвис Пресли, а през 1992 г. се появява и във филма „Меден месец във Вегас“ с Никълъс Кейдж и Сара Джесика Паркър.

Баща му оказва огромно влияние не само върху музикалните му предпочитания, но и върху характерния му сценичен стил. В интервюта Бруно Марс е разказвал, че любовта му към класическите костюми, лачените обувки, бижутата и ретро прическите идва именно от Питър Ернандес.

През октомври тази година певецът отдаде специална почит на баща си по време на концерт в Лос Анджелис от турнето The Romantic Tour. Пред публиката той разказа как Ернандес го е запознал с музиката на Motown, ритъм енд блус, рокендрол и латиноамериканските ритми. Спомни си и как баща му купил първата му китара с пари, спечелени от продажба на вещи на битпазар.

„Нямаше да бъда тук без него“, призна тогава Бруно Марс, подчертавайки, че именно баща му е положил основите на музикалната му кариера.

Смъртта на Питър Ернандес идва в особено активен период за изпълнителя. Само дни по-рано Бруно Марс получи шест номинации за наградите „Грами“ през 2027 г., включително за „Албум на годината“ с The Romantic. Певецът продължава и световното си турне, което по предварителен график трябва да приключи през май 2027 г. в Южна Корея.

Към момента семейството не е съобщило официално причината за смъртта на Питър Ернандес, нито подробности за погребалната церемония.