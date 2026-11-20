Американската актриса Сидни Суини представи новата празнична колекция на собствената си марка за бельо Syrn с провокативна фотосесия, вдъхновена от зимната атмосфера и ретро естетиката.
28-годишната холивудска звезда Сидни Суини публикува в Instagram кадри от рекламната кампания на линията „Seductress“, която е част от празничните предложения на бранда ѝ Syrn. „Първите снежинки на сезона на Изкусителката“, написа актрисата към снимките.
На фотографиите звездата от сериала „Еуфория“ позира в бял дантелен сутиен на стойност 89 долара и подходящи прашки за 29 долара, съчетани с високи чорапи, обувки на ток и червено червило. За фотосесията Сидни Суини е избрала ретро прическа и коледни декори, включително одеяло с изображение на Дядо Коледа.
Още през октомври американската актриса представи празничната кампания на Syrn, вдъхновена от популярни коледни филми. В рекламните кадри тя пресъздава образи и атмосфера от „Сам вкъщи“, „Как Гринч открадна Коледа“, „Булката труп“ и „Бяла Коледа“.
Празничната серия включва четири тематични линии – „Comfy“, „Seductress“, „Playful“ и „Romantic“. Първата, вдъхновена от „Сам вкъщи“, дебютира в края на октомври, а „Seductress“ е второто предложение от колекцията.
Междувременно модният бизнес на Сидни Суини отчита сериозен ръст. Според източник на Page Six марката Syrn е регистрирала най-силното си тримесечие от създаването си. Продажбите през третото тримесечие са се удвоили спрямо второто и са над три пъти по-високи от отчетените през юни. Данните не са официално потвърдени от компанията.
Сидни Суини, която придоби световна популярност с ролите си в сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“, продължава да развива паралелно актьорската си кариера и бизнеса си в модната индустрия. Новата коледна кампания е поредният опит на холивудската звезда да наложи Syrn на конкурентния пазар на дамско бельо.
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