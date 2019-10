Чалга песен за Тодор Живков провокира преди изборите (ВИДЕО)

Дни преди предстоящите местни избори напористият певец Ax Dain реши да представи песен с такава насоченост. В песента "Другарки и другари" той възпява Тодор Живков, с което иска да провокира българските политици да се замислят и да обединят народа, а не да го разделят. Да покажат и уважение към българските пенсионери. Част от посланието в песента е адресирано и към обикновения българин - да не се продава.

"Песента е създадена преди повече от две години и мисля, че сега е моментът да я споделя с вас. Идеята е да вдъхнови всички българи и да бъдем единни без значение каква е расата и социалното ни положение. Нищо лично към тези, които евентуално биха се почувствали засегнати", казва той за новото си парче.

23 годишният певец, чието истинско име е Алекс, е от гр. Севлиево. От малък е запален по музиката и към днешната дата той е продуцент, композитор, както и текстописец на музиката, която прави. Част от песните му са дуетни парчета с международно участие :AX Dain ft. Shanaya - I Love You, AX Dain - Wake Me Up, Baby (Събуди ме) ft. Penny Brice и др.

Едно специално парче заемат сериозно място в дискографията на Ax Dain и това е песента с емблематичното име от близкото ни минало Магапаса, с което певецът дава заявка, че се връща отново на музикалната сцена след дълго отсъствие.

В момента младият изпълнител работи по нов проект. show.blitz.bg пише, че новото му парче ще има баладично и лирично звучене. Песента е почти готова, остава само видео реализацията по нея. Ax Dain смята да поднесе видеото на феновете си като подарък в навечерието на коледните и новогодишни празници.