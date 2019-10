Принц Хари взриви света с тези откровения за майка си (СНИМКИ)

Принц Хари продължава да изпитва дълбока тъга и да скърби по починалата си майка. Това разкрива самият той в откровено интервю за телевизия ITV.

Всяко щракване на фотоапарата и всяко проблясване на светкавица, събуждат тъга у британския принц, която продължава да стои "като отворена, кървяща рана" в сърцето му.

В началото на октомври 38-годишната Меган Маркъл и 35-годишният принц Хари се завърнаха от първото си чуждестранно турне с петмесечния си син Арчи. Британската телевизионна компания ITV засне документалния проект, озаглавен „Хари и Меган: Африканско пътуване“, в който разказва за посещението на херцога и херцогинята на Съсекс на "Черния континент".

Филмът ще бъде показан тази неделя, но интересът към него вече е огромен, след появата на първия предварителен тийзър, който бе публикуван в Twitter.

Във филма зрителите ще видят ключовите точки от официалния маршрут на двойката. По време на снимките авторите на проекта интервюираха Хари и Меган.

По-специално херцогът на Съсекс им разказа за чувствата, които изпитвал, докато посещавал онези места в Африка, където преди това гостувала майка му, покойната принцеса Даяна.

Преди 22 години Даяна подкрепи кампания за забрана на производството и използването на противопехотни мини. Принцесата на Уелс се включи в мисия на Червения кръст и пътува до Ангола, където особено много хора страдат от този тип оръжие и преминава през минно поле.

Най-малкият ѝ син вече е посещавал това място няколко пъти по време на визитите си в Ангола, включително тази година.

„Да бъдеш тук, 22 години по-късно, и да се опиташ да довършиш това, което е започнала, е невероятно емоционално. Всичко, което правя, ми напомня за нея“, каза принц Хари за майка си във филма.

Той отдаде почит към майка си до дърво, кръстено на принцесата от жителите на страната в нейна чест.

В интервю за ITV Хари признава, че спомените за майка му винаги съжителстват с болка в сърцето му и с „рана, която не спира да кърви“.

„Всеки път, когато видя фотоапарат и при звука на щракването на обектива му и светкавицата му се връщам назад. Това е най-лошото напомняне за живота на майка ми, което неизбежно съжителства с най-доброто“, призна внукът на кралица Елизабет II.

Принцеса Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. Инцидентът стана, след като папараци преследваха колата, в която се возели тя и Доди ал Файед.

