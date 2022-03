Кейти Пери спечели делото за авторските права на свой хит (ВИДЕО)

Федералният апелативен съд отсъди в полза на Кейти Пери по делото за авторски права върху песента "Dark Horse" от 2014 година срещу рапърa Маркъс Грей, предава life.dir.bg.

Грей, чийто сценичен псевдоним е Flame, за пръв път съди Пери през 2014 г., твърдейки, че хитът ѝ "Dark Horse" е съществено сходен с неговата песен "Joyful Noise". През 2019 г. в Лос Анджелис признават Пери за отговорна за нарушение, но присъдата е отменена година по-късно, когато съдия постановява, че "остинато", което Пери уж е копирала, няма "квант оригиналност", за да гарантира защита на авторското право.

Грей обжалва решението през октомври 2020 г., като в краткото си изложение пише, че има сходството в тембъра на песните. На 10 март 2022 г. деветият съдебен окръг потвърждава решението на Окръжния съд за отмяна на първоначалната присъда. Победата на Пери през 2020 г. бележи рядък случай, в който съдът отменя присъда по дело за нарушаване на авторски права. През същата година Led Zeppelin побеждава ищеца Майкъл Скидмор по дело, сходно с това, което се води във връзка с класиката "Stairway to Heaven".

След прословутото дело "Blurred Lines", в което съдът постанови, че Robin Thicke и Pharrell Williams са нарушили песента "Got to Give It Up" на Marvin Gaye с хита си "Blurred Lines" от 2013 г. - музикалните изпълнители са станали доста по-предпазливи при разглеждането на спорове за авторски права, като вместо това често предпочитат да се споразумеят извън съда.

Понастоящем Dua Lipa е изправена пред два съдебни процеса във връзка със световния си хит "Levitating", който прекара повече от година в класацията Billboard Hot 100.