Биляна Гавазова разкри защо напусна bTV

Преди дни беше официално съобщено, че Биляна Гавазова вече няма да е водеща на "Тази сутрин" и напуска bTV. През последните три седмици, тя първо беше в планиран отпуск, а след това остана вкъщи заради положителен тест за коронавирус. След близо 11 години журналистката се разделя с медията по собствено желание. Вчера Биляна реши да наруши мълчанието си и написа емоционален пост във Facebook профила си.

Публикуваме думите ѝ без редакция:

"Обичам и Благодаря!

Това са думите, които искам да споделя най-силно с вас в този момент....

Благодаря за подкрепата, за грижата, за търпението в изминалите дни. И затова, че ме наричахте "добър човек"...

Дано е така!

Обичам семейството си. Обичам изгревите....

и ценя всеки един ден от изминалите над 11 години в БТВ!

В края на една глава се сетих за "началото" на тази доста вълнуваща история. За хората, които първи повярваха в мен и ми подадоха ръка. Колко важно е да получиш ШАНС, ВЪЗМОЖНОСТ и ДОВЕРИЕ...

Учих се от най-добрите.

И пак ще кажа Благодаря!

Обичам истината, затова ще бъда честна с вас...

Тръгвам си сама и по собствено желание от "Тази сутрин". Решението ми не беше лесно и не е емоционално.....

Причините?!

Имам нужда от промяна, от нови хоризонти и от още изгреви, които да ме вдъхновяват за НОВОТО...

Важно е човек да работи с цялото си сърце и от сърце, защото журналистиката е свобода и призвание. Вярвам в това!

В тези над 4000 дни и над 96 360 часа в нюзрума на БТВ създадох приятелства, натрупах чудесни спомени и научих своите малки уроци. Благодаря за всяка секунда ефирно време и за шанса да бъда полезна с моето второ дете, рубриката "Чети етикета".

Обичам Sinatra...

"For what is a man? what has he got?

If not himself, then he has naught.

To say the things he truly feels"...

/ За какво е човек? Какво има той? Ако няма себе си, значи той няма нищо. Да каже нещата, които наистина чувства.../

Продължавам да следвам своя собствен път!

Пожелавам успех на целия екип на БТВ и на "Тази сутрин" по БТВ.

Златимир Йочев, вярвам в теб!"