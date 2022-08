Сушата в Испания разкри двойник на ''Стоунхендж'' (ВИДЕО)

Сушата в Испания разкри поразителна гледка - праисторически паметник, двойник на ''Стоунхендж''.

Обикновено кръгът от камъни се намира на дъното на изкуственото езеро, но заради горещата вълна в страната нивото на водоема е спаднало драстично, пише bTV.

Това е едва 4 път, когато мегалитният паметник става видим. Той е открит през 1926 г., но по-късно е залят като част от програма за развитие на селското стопанство в провинция Касерес.

From the 'Spanish Stonehenge’ emerging from the Valdecanas reservoir in Spain to tourist barges struggling to navigate on the river Loire in France, here are scenes of drought-stricken dams and rivers from around the world pic.twitter.com/nDZTgnLAmE