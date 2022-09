Най-възрастният мъж в Австралия е починал на 110 години от коронавирус

Франк Моуър - най-възрастният мъж в Австралия, е починал на 110-годишна възраст, след като преди няколко седмици се е заразил с КОВИД-19, съобщи телевизия Ей Би Си, предаде БТА.

Синът му Бари разказва, че заразата с коронавируса е влошила здравето на баща му.

Australia's oldest man, Frank Mawer, has died peacefully in his sleep, aged 110.



He married his sweetheart Elizabeth in 1939, before they raised six children together and enjoyed more than 70 years of marriage. #9News



