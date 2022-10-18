Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито!

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Овен
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Телец
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Близнаци
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Рак
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Лъв
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Дева
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Стрелец
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Козирог
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Водолей
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Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Съвместна идея може да придобие по-конкретна форма благодарение на полезен разговор или навременен съвет. Бъдете отворени към мнението на човек, който има практически опит и може да Ви помогне да видите следващата стъпка. Привечер може да възникне разминаване между лична емоция и очакванията на приятел или група. Запазете добрия тон, но не обещавайте участие, ако усещате, че имате нужда от повече време.
Водолей (21.01 - 19.02)
Насаме със собствените си мисли можете да стигнете до много по-полезен извод, отколкото в дълъг спор. Подходящо е да довършите нещо старо, да запишете идея или да проведете поверителен разговор. Към вечерта може да се появи вътрешно противоречие между нуждата от спокойствие и желанието да гледате по-далеч напред. Не се насилвайте да имате ясен план, ако все още имате нужда от време за осмисляне.
Козирог (23.12 - 20.01)
Вашата позиция може да бъде разбрана много по-добре, ако я изразите просто и без излишна строгост. Денят Ви дава възможност да проведете важен разговор и да внесете яснота в личен въпрос. Привечер може да усетите напрежение между собствените намерения и необходимостта да се съобразите с по-голяма цел или чужди очаквания. Не бъдете прекалено критични към себе си, ако балансът не се получи веднага.
Стрелец (23.11 - 22.12)
По-разумното отношение към ресурсите Ви ще донесе повече спокойствие от импулсивното решение. Подходящо е да прегледате разходи, бъдеща покупка или начин, по който използвате времето си. Привечер може да се появи разминаване между това, което искате за себе си, и ангажимент към приятел или общ план. Не е необходимо да казвате „да“, ако това ще Ви остави с усещане, че сте пренебрегнали собствените си приоритети.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Точният въпрос може да Ви отведе до отговор, който отдавна търсите. Денят е подходящ за съдържателни разговори, писане, проучване или уреждане на важна практична тема. Към вечерта умората може да Ви направи по-чувствителни към чуждите думи и да създаде ненужно напрежение. Не приемайте всяка пауза или различно мнение като знак за проблем.
Везни (24.09 - 23.10)
Семейна тема може да бъде обсъдена много по-спокойно, ако се придържате към конкретното, а не към старите обиди. Имате шанс да кажете важни неща по начин, който другият действително може да чуе. Привечер собствените Ви нужди може да се окажат в противоречие с атмосферата у дома или с нечии очаквания. Дайте си право да поискате повече пространство, без да превръщате това в конфликт.
Дева (24.08 - 23.09)
Приятно занимание може да Ви върне вдъхновението и да Ви напомни, че не всяка свободна минута трябва да бъде полезна. Разговорът с любим човек или дете може да стане по-съдържателен и да Ви даде нова гледна точка. Към вечерта може да възникне колебание между желанието за удоволствие и необходимостта да бъдете разумни с времето или средствата си. Запазете мярка, без да се лишавате от онова, което Ви носи радост.
Лъв (24.07 - 23.08)
Практична задача може да бъде решена много по-бързо, ако я разделите на ясни стъпки. Общуването с колега или близък човек Ви помага да видите детайл, който сами сте пропуснали. Привечер е възможно да се появи раздразнение, ако планът Ви се забави или някой очаква повече от Вас. Не позволявайте на дребното неудобство да определя настроението Ви за целия ден.
Рак (22.06 - 23.07)
Разбирателството идва по-лесно, когато и двете страни говорят ясно за това, от което имат нужда. Денят е добър за спокоен разговор с партньор или близък човек и за уточняване на общ план. Към вечерта може да се усети напрежение между отношенията и семейните или личните Ви приоритети. Не се опитвайте да удовлетворите всички едновременно.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Откровеността може да Ви помогне да изясните тема, свързана с доверие, общи средства или споделена отговорност. Ако нещо Ви притеснява, задайте конкретен въпрос, вместо да разчитате на предположения. Привечер разминаване между личните Ви желания и по-сериозен ангажимент може да създаде напрежение. Малко дистанция ще Ви помогне да видите кое е истински важно и кое е само моментна реакция.
Телец (21.04 - 21.05)
Нова информация може да Ви даде по-широк поглед към тема, която досега сте разглеждали твърде едностранно. Денят е подходящ за четене, планиране, разговор с опитен човек или подреждане на бъдеща посока. Към вечерта практическите задължения може да се сблъскат с желанието Ви за повече свобода и почивка. Изберете най-необходимото и не се опитвайте да вместите всичко в един ден.
Овен (21.03 - 20.04)
Ясен разговор може да Ви помогне да подредите професионален или личен въпрос, който напоследък Ви е занимавал. Подходете практично и кажете онова, което има значение, без да усложнявате ситуацията. Привечер може да се появи напрежение между собствените Ви планове и очакванията на друг човек. Не е нужно да избирате веднага страна — оставете място за компромис, който не Ви кара да се отказвате от себе си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христина
Коментиран от #2
06:12 18.10.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Христина":БЛАГОДАРЯ много МЪДРО от ВАС ХРИСИ
Коментиран от #5
06:47 18.10.2022
3 купонджия
20:45 18.10.2022
4 Светицата Злата Мъгленска
23:23 18.10.2022
5 Малечко
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ха...Дедо почерпи и Канелката отпусни...
05:50 18.10.2024
6 Гост
06:33 18.10.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":При нас е така - канонизираме си мъчениците за светци. При вас е наобратно - славите вар варите си, преживявали от размахването на ятагана. Света Злата е пример за "присъствието ви" по земите ни. Новите, смекчени термини няма да заличат истината.
06:48 18.10.2024
9 Анджо
И аз имам имен ден всеки ден и се казвам АНГЕЛ. 👍💪
07:01 18.10.2024
10 Име
07:31 18.10.2024
11 Аз пък
08:15 18.10.2024
12 Напълни се
Преди хората си знаеха. Като почне с Васильовден и свърши със Стефановден. Сега изкилиферчиха всичко и нацвъкаха какви ли не имена за именни дни. Хората си ги знаят кога са им именните дни, не се престаравайте и не си измисляйте глупости, не подменяйте истината. Престанете с тези измишльотини. Вашият стенвестник с преписани статии от друго място не е канонизиран от църквата, за да казва именни дни, спестете си усилията, има кой да казва.
Коментиран от #13
08:16 18.10.2024
13 Един съвет:
До коментар #12 от "Напълни се":купи си Православен календар и там всичко ще ти се изясни.
09:43 18.10.2024
14 Напълно безполезна баба
15:08 18.10.2024
15 Николай Петков Ралчев ,Тутракан
Аз мразя жените и съм потомствен гей. Аз страдам от логорея и от множество психични разстройства и отклонения и заболявания, луд съм и ходя с едно колело из града.
Аз си търся млад гей който да ме аргасва яко и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките и защото аз съм импотентен дълъг маркуч.
Майка ми Надя Драганчева на 73 години от гр.Тутракан, ми разреши да живея с гей.
Коментиран от #19
07:48 18.10.2025
16 Виждате ли
09:06 18.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горския
До коментар #15 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":То около Тутракан има доста места за живеене на хора с проблеми! Дърветата са вегетативни - може да се договориш или да преплуваш Дунава в търсене на бъдещето (то може и в Дунава да го намериш) - едва ли на границата ще те пуснат - те са задължени, да задържат такива хора у нас!...
11:43 18.10.2025
20 Гост
07:48 18.10.2026
21 Факт
08:21 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 1488
09:14 18.10.2026