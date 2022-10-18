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Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито!

18 Октомври, 2022 05:28, обновена 17 Октомври, 2026 17:29 1 641 24

  • злата мъгленска-
  • църква-
  • почит-
  • имен ден

Почитаме света вмчца Злата Мъгленска

Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква почита днес света вмчца Злата Мъгленска. Тя е покровителка на българките в чужбина, имен ден празнуват всички със злато в името си - Злата, Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, както и Лука.

Света Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в България. Родила се в бедно семейство в село Слатино, Мъгленска епархия. Била рядко красива, смирена, благочестива - с чисто сърце и твърда вяра, пише offnews.bg.

Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Тя не склонила дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра.

Турците дълго и безмилостно я изтезавали, а след това я обесили и насекли на късове тялото ѝ.

Пречистена в огъня на страданията, св. Злата предала душата си на Бога на 18 октомври 1795 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христина

    78 7 Отговор
    Честит имен ден на всички! Българите от чужбина дано се върнат в България, ако не те поне техните наследници! Света Злата Мъгленска умира мъченически на 13 октомври 1795 г. Само у нас нейната памет е чества на 18 октомври. Живи и здрави всички българи! Амин!

    Коментиран от #2

    06:12 18.10.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    31 14 Отговор

    До коментар #1 от "Христина":

    БЛАГОДАРЯ много МЪДРО от ВАС ХРИСИ

    Коментиран от #5

    06:47 18.10.2022

  • 3 купонджия

    14 10 Отговор
    на имен ден не се кани. златките да по4ерпят ко са услушват

    20:45 18.10.2022

  • 4 Светицата Злата Мъгленска

    25 10 Отговор
    Била е красива девойка и млад турчин поискал да се отрече от вярата си.Но тя издържала на мъките и не се отказала.За светицата има написана книга,но забравих авторката и заглавието.На езика ми е,но не става.Като се кача ще я видя в спалнята си.Извинете ме.Е,сетих се-Розмари Де Мео е авторката.

    23:23 18.10.2022

  • 5 Малечко

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ха...Дедо почерпи и Канелката отпусни...

    05:50 18.10.2024

  • 6 Гост

    5 9 Отговор
    Забравихте за Злата Бояджиева ако разбирате намека . Светицата на майтапчиите.

    06:33 18.10.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    19 6 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    При нас е така - канонизираме си мъчениците за светци. При вас е наобратно - славите вар варите си, преживявали от размахването на ятагана. Света Злата е пример за "присъствието ви" по земите ни. Новите, смекчени термини няма да заличат истината.

    06:48 18.10.2024

  • 9 Анджо

    8 8 Отговор
    Не знам как става тая работа , всеки ден обявят некой има имен ден. За мен е ,че до като си жив всеки ден ти е имен ден.
    И аз имам имен ден всеки ден и се казвам АНГЕЛ. 👍💪

    07:01 18.10.2024

  • 10 Име

    12 3 Отговор
    Хубав ден!

    07:31 18.10.2024

  • 11 Аз пък

    4 3 Отговор
    си мислех, че е Филип!

    08:15 18.10.2024

  • 12 Напълни се

    5 17 Отговор
    с именни дни.
    Преди хората си знаеха. Като почне с Васильовден и свърши със Стефановден. Сега изкилиферчиха всичко и нацвъкаха какви ли не имена за именни дни. Хората си ги знаят кога са им именните дни, не се престаравайте и не си измисляйте глупости, не подменяйте истината. Престанете с тези измишльотини. Вашият стенвестник с преписани статии от друго място не е канонизиран от църквата, за да казва именни дни, спестете си усилията, има кой да казва.

    Коментиран от #13

    08:16 18.10.2024

  • 13 Един съвет:

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Напълни се":

    купи си Православен календар и там всичко ще ти се изясни.

    09:43 18.10.2024

  • 14 Напълно безполезна баба

    22 0 Отговор
    Днес внукът ми навършва 9 години и не мога да го видя, защото не е в България. А той е най-истинското нещо в целия ми живот. Появата на майка му е щастие, внукът ми е нещо, което не може да се обясни с думи. Здраве на всички и както казвам: и на приятели и на врагове.

    15:08 18.10.2024

  • 15 Николай Петков Ралчев ,Тутракан

    1 14 Отговор
    Николай Петков Ралчев се казвам Геят с колелото) на 50 години съм, безработен съм и живея цял живот с лудите ми родители в тяхната къща в град Тутракан на ул.Панайот Хитов 5 до старият пазар.
    Аз мразя жените и съм потомствен гей. Аз страдам от логорея и от множество психични разстройства и отклонения и заболявания, луд съм и ходя с едно колело из града.
    Аз си търся млад гей който да ме аргасва яко и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките и защото аз съм импотентен дълъг маркуч.
    Майка ми Надя Драганчева на 73 години от гр.Тутракан, ми разреши да живея с гей.

    Коментиран от #19

    07:48 18.10.2025

  • 16 Виждате ли

    11 2 Отговор
    Как са се създали турците в България. Насила. Никога не е имало преселение на турци от Азия към Балканите, всички турци в България, са бивши български християни. Можем само, да изключим, кримските татари, които намират убежище по нашето черноморие, те са си били мюсолмани, но пак ги правят турци. Поклон, пред тази българка, запазила вярата и името си.

    09:06 18.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горския

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":

    То около Тутракан има доста места за живеене на хора с проблеми! Дърветата са вегетативни - може да се договориш или да преплуваш Дунава в търсене на бъдещето (то може и в Дунава да го намериш) - едва ли на границата ще те пуснат - те са задължени, да задържат такива хора у нас!...

    11:43 18.10.2025

  • 20 Гост

    3 1 Отговор
    Светата великомъченица Злата не е предала християнската вяра и е била подложена на мъчения от турците. Турчин я отвлича и иска да се ожени за нея, заради красотата й. Искали са да си смени името и вярата, колко много българи са сменили името и вярата си, за това имаме турци в България. От Анадола никога не е имало преселение на тюрки, те не се харесвали студения и суров климатик на България, а тя и тогава е била бедна част на османската империя. Днешните турци в България, са били българи, ще ми изтрият коментара антибългари, но това е истината.

    07:48 18.10.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Присъствие, а? Съжителство, викате,?

    08:21 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1488

    0 0 Отговор
    претоплени помии отпреди 4 години

    09:14 18.10.2026