Феновете на Кание Уест набират пари, за да му върнат статута на милиардер

Феновете на Кание Уест доказаха, че шумните скандали не могат да ги откажат от любовта им към техния любимец и започнаха кампания за събиране на средства за рапъра.

Чрез сайта „GoFundMe” почитателите на опозорения изпълнител започнаха да набират пари, за да помогнат на носителя на „Грами“ отново да стане милиардер, пише "Телеграф".

Kanye West fans launch GoFundMe to 'make him a billionaire again' https://t.co/53NWcYnle3 pic.twitter.com/zvckuEiLYj