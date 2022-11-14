Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 14 ноември 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 14 ноември 2026 г. Честито!

14 Ноември, 2022 06:16, обновена 14 Ноември, 2026 04:59 332 15

  • имен ден-
  • свети филип-
  • почит-
  • църква

Православната църква почита Св. апостол Филип

Кой има имен ден днес, 14 ноември 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 14 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.

Св. апостол Филип от дванадесетте апостоли проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Той вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Загинал в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.

Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип. Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.

Имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.

Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ