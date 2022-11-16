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Кой има имен ден днес, 16 ноември 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 16 ноември 2026 г. Честито!

16 Ноември, 2022 06:00, обновена 16 Ноември, 2026 06:06 669 35

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  • почит-
  • църква

Почитаме св. апостол и евангелист Матей

Кой има имен ден днес, 16 ноември 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Църквата почита св. апостол и евангелист Матей, който пръв написал Евангелие. Имен ден днес празнуват Матей, Матю и Матеус.

Матей бил родом от Капернаум, Галилея, наричали го още Левий. Матей бил митар - събирач на данъци. На брега на Тивериадското езеро край Капернаум, където се събирали данъците, Христос се спрял и го призовал да върви след него. Матей го последвал.

От това време Матей бил винаги с Христос в числото на дванадесетте негови ученици. Той написал своето Евангелие по молба на апостолите осем години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господ.

За живота на св. евангелист Матей са запазени малко сведения. Преданието разказва, че той отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че тоя жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор. Действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове. От корена му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от появилия се извор и, по внушение на апостола, приемали тук св. Кръщение, след което излизали от водата духовно обновени.

Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал богу дух, мъчителите му станали ревностни християни.

На иврит името Матей означава „Божи дар“. Имен ден днес празнуват Матей, Матия, Матея, Матьо, Матю, Матеус.


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