Астрономи наблюдаваха как черна дупка разкъсва звезда

Астрономите наблюдаваха как черна дупка разкъсва звезда, скитаща се прекалено близо до нея, предаде Ройтерс.

Специалистите са на мнение, че това не е обикновен случай на хищна черна дупка, пише БТА.

Това е един от четирите примера - и първият от 2011 г. насам, на наблюдение на черна дупка, докато унищожава преминаваща звезда при т.нар. събитие на приливно разрушение, а след това изхвърля светещи струи от високоенергийни частици в обратна посока в космоса, казват изследователите. Това е най-отдалеченото и най-ярко наблюдавано подобно събитие в историята.

Астрономите го описват в публикации в изданията "Нейчър" и "Нейчър астронъми".

An incredibly bright flash that appeared in the night sky in February was the result of a star straying too close to a supermassive black holehttps://t.co/mcUzNZIWVA