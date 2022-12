21 г. затвор за мъжа, отвлякъл кучетата на Лейди Гага и застрелял гледача им

Мъжът, обвинен, че е застрелял човека, на когото са поверени грижите за кучетата на Лейди Гага миналата година, получи тежко наказание за престъплението си и ще прекара следващите две десетилетия зад решетките.

Джеймс Хауърд Джаксън беше осъден в понеделник на 21 години затвор в окръг Лос Анджелис, и то след като сключи споразумение с прокуратурата, в което признава вината си. Джаксън е един от петимата мъже, задържани от полицията и обвинени в извършването на насилствения акт през 2021 г.

Представител на прокуратурата на окръг Лос Анджелис съобщава, че Джаксън не се е признал за виновен по обвинението в опит за убийство и е признал обвинението в нанасяне на тежка телесна повреда при предишно нападение.

Прокурорите твърдят, че Джаксън е този, който всъщност е стрелял по Райън Фишър онази нощ в опит да открадне двата френски булдога на Гага.

Man Who Shot Lady Gaga's Dog Walker During Dognapping Sentenced to 21 Years: 'I Do Forgive You' https://t.co/xIEgGy4B3g

На видео от инцидента се вижда как групата буквално се крие и по-късно скача, за да нападне Райън, като при това го прострелва.

Джаксън бе изправен пред най-сериозните обвинения - опит за убийство и 2 допълнителни обвинения за притежание на огнестрелно оръжие, нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие и престъпно носене на скрито огнестрелно оръжие в превозно средство.

Той всъщност беше временно освободен по погрешка по-рано тази година след техническа грешка от страна на шерифския отдел. Тогава пострадалият Фишер каза пред TMZ, че е ужасен от случилото се и призова полицията да залови престъпника бързо.

В крайна сметка те го направили и сега той ще лежи в затвора дълго време. Не е ясно как стоят нещата с останалите четирима мъже, свързани със случая. Други двама също са обвинени в опит за убийство, а на последните двама са повдигнати обвинения за съучастие, наред с други.

Двете кученца са върнати на законния им собственик, а Райън за щастие се е възстановил напълно.

The man who shot Lady Gaga’s dog walker and stole her dogs is sentenced to 21 years in prison. pic.twitter.com/LtJlqdYZyS