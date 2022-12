Масивен златен пръстен на Хю Хефнър се продава на търг (СНИМКИ)

Шампионски пръстен от сезона 1999-2000 г. на "Лейкърс", специално направен за легендарния основател на Playboy Хю Хефнър, се продава на търг.

Хефнър получава пръстена от 14-каратово жълто злато, изработен по точните спецификации на пръстените на играчите, след като Лейкърс побеждават Пейсърс на финалите на НБА.

Лицевата страна на пръстена е обсипана с истински брилянти и върху нея са изписани думите "World Champions" (Световни шампиони) и "Lakers". Пръстенът има и десет големи диаманта на лицевата страна по пет от всяка страна.

От едната страна на пръстена е изписана фамилията на Хю - "Хефнър", както и рекордът на "Лейкърс" от редовния сезон (67-15) и плейофите (15-8) през този сезон. Има и голям диамант в центъра на баскетболна топка с надпис "Bling Bling". Гравирана е и годината "2000".

