Българските актьори, с които се прославихме в Холивуд

Десетки обичани и талантливи родни актьори вече излязоха извън пределите на страната ни и дори прославиха страната ни в Холивуд, пише "Телеграф".

Най-ярък е примерът с Мария Бакалова.

Чаровната 26-годишна бургазлийка за нула време се превърна в любимка на западните издания, след като влезе в ролята на дъщерята на героя на Саша Барън Коен в „Борат 2“ . Тази роля я прати на номинации за „Оскар“ за второстепенна роля.

След този успех Мария буквално стана откритие за света и не само за киното, но и за най-големите световни модни марки, които буквално се надпреварват да я обличат с последните си колекции. Дни преди Коледа излезе поредният чуждестранен филм с нейно участие „Меден месец“.

В него актрисата е булка, която попада в плен на италиански мафиоти. Комедията е заснета основно в Италия от голям международен екип. Освен че играе една от основните роли, Бакалова е и един от продуцентите на лентата.

Режисьор и сценарист на филма е Дийн Крейг. След Нова година пък тя започна снимки в екшън трилъра Dirty Angels, режисиран от Мартин Кембъл. Българската актриса влиза в актьорски състав, в който са още Ева Грийн и Руби Роуз.

Историята не е по действителен случай, но доразвива реално събитие от 2021 г. Сценарият на Алиса Силвърман се развива в месеците, в които САЩ работи по окончателното изтегляне на военните си сили от Афганистан.

Главните герои са елитна група жени от армията, изпратени под прикритието на лекарски екип, но реално натоварени с мисията да спасят отвлечени тийнейджъри, хванати в капана между талибаните и "Ислямска държава".

Редом с всички тези мащабни проекти Бакалова успя да намери време и за филми в България, като на някои дори е продуцент.

Юлиан Костов

Най-близкият ѝ приятел и човекът, който я прати на кастинга за ролята в „Борат 2“ Юлиан Костов, също жъне успех след успех в чужбина. Той е сред главните герой на фантастичната поредица на Netflix - "Сянка и кост". Имал е участия в сериалите Back и Temple.

Именно във втория сезон на Temple Костов си партнира със звездите Марк Стронг, Даниел Мейс и Керис ван Хоутен. Костов влиза в ролята на Макс - нестандартен източноевропеец.

В някои от кадрите си партнира с други българи - Петър Йорданов и Мартин Медникаров. Играе и във филма "Последният фронт" заедно с любимеца от "Игра на Тронове" - актьорът Иън Глен , изиграл Сър Джора.

Първата му главна, драматична роля пък бе във филма "Син на друга майка", където отслабнал с 10 кг, за да разбере наистина как те променя гладът.

Юлиан помага и на колегата си Калоян Минев за успех зад граница, като му казва за кастинга на серила FBI International. „Бях избран за ролята чрез кастинг, достигнал до мен благодарение на Юлиан Костов и моя агент - Лиа Костова, като процедурата беше стандартна.

Изпратих видео за кастинга, който не беше особено сложен чисто актьорски. Състоя се от няколко различни сцени от самия сценарий на серията. Трудното в толкова мащабни продукции е по-скоро това да се откроиш и да те забележат сред всички кандидати, които се явяват на кастинга, защото те са адски много“, сподели Калоян и допълни:

„Чувството е уникално! Отношение и внимание, съчетани с професионализъм от най-високи нива! Всяка секунда на терен беше специална! Проектът може да се гледа както в Щатите, така и в Китай. Имах възможността да се срещна с уникални, позитивни, усмихнати хора, с които се работи адски леко и лесно“.

Българското знаме на "Оскар"-ите

Освен Бакалова, другият българин, донесъл ни национална гордост и развял българското знаме на оскарите, е Димитър Маринов. Той е първият българин, участвал във филм, който взе „Оскар“.

Той влезе в ролята на руския виолончелист Олег в „Зелената книга“: филмът с Махершала Али и Виго Мортенсен, който спечели голямата награда за най-добър филм за 2018 г. Маринов продължи успешния си път с роля в трилъра The Little Things с Дензъл Уошингтън и Рами Малек.

Маринов, който от години живее и работи в САЩ, взема участие и в Night Court на Ен Би Си, продължение на популярния едноименен сериал от края на 80-те и началото на 90-те години.

Европейски продукции

Колегата му Христо Шопов пък участва в номинирания за три награди „Оскар“ филм „Страстите Христови“. Там той играе Пилат Понтийски. С тази роля взема награда за Най-добър актьор на Фил мовия фестивал в Иркутск, Русия, 2004 г. В същия филм с роля блести и колегата му Христо Живков, който пък се превъплъщава в Йоан Богослов.

Христо Живков може да се похвали и с участието си в италианския си филм „Занаятът на оръжията“ през 2001 г., а 5 години по- късно снима и в телевизионен сериал на Ботуша.

Башар Рахал може да се похвали с най-много чуждестранни продукции в биографията си и със заглавия като Hannibal, "Ледена смърт", тв сериала "24", "Конан Варварина", в които си е партнирал с имена като Джон Кюсак, Кейт Бекинсейл, Кийфър Съдърланд, The Throwaways и др.

Станислав Яневски бе случайно забелязан от агент на филмовата поредица „Хари Потър“. Така Станислав се явява на кастинг и получава ролята на Виктор Крум. Героят е българин и играе като търсач за националния отбор на България в популярния магьоснически спорт куидич.

Захари Бахаров пък може да се похвали с роля в култовия сериал „Игра на тронове“. Той влиза в образа на Лобода - 40-годишен магнар (водач) на кръвожадното племе канибали Тен, живеещи отвъд Вала.

Снимките на епизода с Бахаров се реализирали в Северна Ирландия. За ролята имало и конкретни изисквания, за да влезе в образа, част от които са: да е източноевропеец с атлетична фигура и гола глава.

Захари Бахаров е част и от друга мащабна продукция - "Пазители на наследството" на Джордж Клуни. Наскоро той блесна с роля в сериала "Куци коне", където главна роля играе Гари Олдман. Нашето момче си партнира с него, като влиза в образа на противник на Гари.

Александър Сано и младата актриса Боряна Маноилова бяха звездите в българския епизод на италианския хитов сериал "Гомор". Сано игра мафиотски син, а Маноилова - албанско момиче, чиито живот се стича по ужасен начин. "Гомор" е най-успешният италиански сериал след „Октопод“ и най-продаваната продукция от Ботуша, излъчвана е в 190 държави.

Нина Добрев изгря с „Дневниците на вампира“

Актрисата с български корени Нина Добрев може да се похвали с роли във филмите Fugitive Pieces, Away from Her, Never Cry Werewolf. Големият ѝ пробив идва със сериала „Деграси: Следващо поколение“, където тя участва в 3 от сезоните.

След него играе и в редица други продукции, но най-много слава ѝ носи „Дневниците на вампира“. Там влиза в ролята на Елена Гилбърт. Интересното е, че създателите на сериала казват, че тя не им е направила особено добро първо впечатление.

След това обаче изпраща видео, с което успява да впечатли създателите, които дори били избрали Ашли Тисдейл за ролята на Елена. През 2019-а взе участие в 13-те епизода на сериала Fam , където е в главна роля.

Иван Бърнев проговори испански за „Васил“

Иван Бърнев проговори испански за главната роля в испанско-българската продукция „Васил“, която се завъртя на голям екран от 27 януари.

"Всичко се случи в рамките на традиционно протичащия процес за разлика от други филми, в които ме канят, защото се познаваме.

Във „Васил“ абсолютно противно на този тип логика ме избраха на кастинг, на който отидох. Бях поканен от Весела Казакова и Мина Милева. Копродуцентите имаха за задача да изберат български артист, който да играе ролята на българския емигрант в тази испанска продукция.

Всъщност аз имах да подготвя две сцени на испански, което ме затрудни, тъй като не говоря езика. Общо взето, го запомних като мелодия в главата.

Едната беше диалог, а другата беше сцена, в която моят герой разказва история, докато приготвя лозови сарми в един гръцки ресторант. И все пак, добре че не беше, да речем, на немски, с който по мое лично усещане не знам дали щях да се справя и да го науча със замах.

Не че с испанския имах идея в началото какво точно казвам и за какво иде реч. Но когато си намерих човека, който да ми запише текста, както трябва да звучи и да ме осветли за смисъла на сцените, нещата започнаха да се подреждат.“, разказа Бърнев.

В лентата той си партнира с легендарния Карра Елехалде.