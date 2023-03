Откриха уникален усмихнат сфинкс при разкопки в Египет (СНИМКИ)

Египетска археологическа експедиция от Университета в Айн Шамс откри усмихнат сфинкс при разкопки в близост до храма на Хатор в Дендера (Дандара), област Кена, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, цитирано от БТА.

На мястото, където в миналото се е издигал храм на бога Хор, учените са попаднали на издълбано във варовиков камък светилище. То се състои от площадка на две нива с рампа и малък басейн от глинени тухли, покрит с мазилка.

Интересната статуя е намерена при разчистването на басейна.

