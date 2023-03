Стана ясно защо Шакира сложи фигура на вещица на балкона си

Стана ясно защо Шакира е поставила кукла на черна вещица на терасата си в дома си в Барселона, Испания.

Още през януари стана ясно, че певицата е сложила зловещата кукла на балкона си и тя гледа именно към дома на бившата свекърва на Шакира - майката на футболиста Жерар Пике (двете живеят на една улица).

Майката Монсерат Бернабеу е забелязала куклата, съобщиха от "Mas Vale Tarde". Тя дори помолила персонала на изпълнителката да обърне вещицата, за да не гледа директно към нейния дом.

