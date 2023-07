Актриса публично обвини Джона Хил в сексуално посегателство

Актрисата от популярната преди години поредица "Zoey 101" Алекса Николас публично обяви, че когато е била на 16 г. колегата ѝ Джона Хил ѝ се нахвърлил и я награбил без нейно желание. Разкритието идва само няколко дни, след като бившето гадже на актьора Сара Брейди го обвини, че е женомразец и че я е подлагал на психически тормоз в стремежа си да я накара да живее така, както той искал.

Именно откровението на Сара дало кураж на Алекса също публично да сподели за посегателството, което Джона нанесъл върху нея.

31-годишната днес актриса разказа, че инцидентът се случил на парти в дома на актьора Джъстин Лонг. Там Хил я бутнал до врата и "си наврял езика" до гърлото ѝ, без нейно съгласие.

Алекса, която е основател на организацията Eat Predators, разкриваща имената на "хищниците" в Холивуд, твърди, че през цялата вечер мъжете на партито, всички около 30-годишни по това време, са правили всичко възможно да напият нея и приятелките ѝ, пише dir.bg.

"След като прочетох възхитителния пост на Сара Брейди за Джона Хил, и аз бих искала да кажа, че когато бях на 16, бях поканена на парти в къщата на Джъстин Лонг, който по това време живееше с един хищник, известен от сериала "От местопрестъплението: Маями". По мои спомени се казваше Джонатан Того", написа в Twitter Алекса.

🧵After reading Sarah Brady’s admirable post about #JonahHill I just gotta say when I was 16 I got invited to a house party at #justinlongs house where he was living with some lame predator actor from CSI Miami. I’ll look up the name later and find him.