Сърфист откри Rolex от 1971 г. на дъното на океана и го върна на собственика му (СНИМКИ)

Австралийски сърфист откри Rolex на дъното на океана и го върна на собственика му. Докато се гмуркал край Нуса Хед, Мат Кудихи попаднал на необичайна находка. Той се натъкнал на часовник на няколко десетилетия, който дори работел въпреки годините, прекарани под вода, предава Дарик.



"Видях нещо да проблясва. Оказа се часовник, чиято каишка се беше заклещила между скалите. Стъклото беше надрано от пясъка, но Rolex-ът работеше", разказва той.



Като се има предвид цената и престижа на швейцарската марка, Мат лесно можел да го запази за себе си.



Мъжът обаче споделил за уникалната находка в социалните мрежи и чудото станало - появил се собственикът на изгубения Rolex, който видял часовника и незабавно писал на австралиеца. „Хей, Мат. Ако този часовник има специален надпис на гърба, той е мой. Свързах се с полицията, след като го загубих и с Rolex, за да видя дали е намерен и почистен. Бих искал да успея да си го върна, защото има много сантиментални спомени за мен", гласяло съобщението на Рик.

