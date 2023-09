Тиктокърка и майка й убили двама мъже, единият бил любовник на майката (ВИДЕО)

Тиктокърка и нейната майка ще лежат в затвора за хладнокръвното убийство на двама мъже.

Махек и Ансрин Бухари блъснали колата на 21-годишните Сакиб Хюсеин и Хашим Иджазуддин. Зловещият инцидент е станал в Лестършир, а според източници причината била връзката между Ансрин и Сакиб, която той заплашил да разкрие.

24-годишната Махек е осъдена на доживотен затвор, майка ѝ получава същата присъда.

BREAKING: TikTok influencer Mahek Bukhari and her mother jailed for life for double murder after sex tape threathttps://t.co/FhZlarefZy