Кайли Миноуг издава нов албум, създаден за дансинга

Кайли Миноуг издава нов албум "Tension" на 22 септември, съобщи АФП.

След 35-годишна кариера певицата още кара хората да танцуват. Водещият сингъл от албума "Padam Padam" се превърна в голям хит това лято с над 71 милиона слушания в Спотифай.

"Едно ново поколение ме открива с "Padam Padam" и то не е чувало за "The Loco-Motion" или "Can't Get You Out Of My Head", казва усмихната австралийската звезда на представянето на албума в Париж.

"The Loco-Motion" е от първия ѝ студиен албум "Kylie", издаден през 1988 г. В него е включен и хитът "I Should Be So Lucky". От първия ѝ албум са продадени над пет милиона броя. За да бъде отпразнувана 35-годишнината от издаването му, на 24 ноември ще бъде пуснато лимитирано издание.

Певицата, която стана известна с участието си в сериала "Съседи", вече е продала над 80 милиона албума и е натрупала повече от пет милиарда стрийма, според нейната звукозаписна компания.

Албумът "Tension" е създаден за дансинга. Надеждите са той на свой ред да пълни залите по целия свят. След успеха на летния хит към концертите на Кайли Миноуг в Лас Вегас през ноември са добавени десет нови дати.

"Tension" е 16-ият албум в музикалната кариера на Кайли Миноуг. Предишният "Disco" излезе преди три години.