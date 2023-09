Най-голямата дъщеря на Еминем започна работа в салон за красота

Най-голямата дъщеря на Еминем започна работа като козметик във фризьорски салон и спа център, пише изданието "Page Six". Жената е щракната по време на смяна в центъра, който се намира близо до дома ѝ в Рочестър Хилс, Мичиган.

Източник заяви пред американския вестник "The Sun", че Алайна - която е осиновена от рапъра, когато е била дете - има "страхотно отношение" към клиентите, предава dir.bg.

