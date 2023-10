Хиляди овце превзеха центъра на Мадрид (ВИДЕО)

Блеещи овце замениха надуващите клаксони автомобили по улиците на Мадрид, докато овчари превеждаха стадата си през центъра на града по древни пастирски маршрути към южните пасища за зимата, съобщи Ройтерс, предава БТА.



Събитието, което се провежда всяка година приблизително по едно и също време, е възстановено през 1994 г.



Стадата следват древен път, който в наши дни минава по едни от основните и най-натоварени булеварди на испанския мегаполис. Овчарите се възползват от свое право, датиращо от столетия, да преместят стадата от Северна Испания, където времето застудява, към по-топлата южна част на страната с тучни пасища през зимата.





🐑 Flocks of sheep replaced beeping cars in central Madrid for a ritual that follows ancient herding routes https://t.co/hBqrYor2dX pic.twitter.com/7wrcyFQo5Q