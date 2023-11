Още една жена обвинява Шон "Диди" Кумс в сексуално посегателство

Хип-хоп звездата Шон "Диди" Кумс e обвинен зa сексуално посегателство пред съда в Ню Йорк във второ дело, съобщи Ройтерс. Инцидентът е от 1991 г.

Кумс е обвинен, че е дрогирал и нападнал студентката Джой Дикирсън-Нийл от университета в Сиракюз през януари 1991 г.

Това е поредната жалба на базата на закона, позволяващ повдигане на обвинения без давност на извършеното.

Sean ‘Diddy’ Combs accused of sexual assault and revenge porn in two new lawsuits https://t.co/E0p6w3KNTM