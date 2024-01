Пенелопе Крус разкри, че се страхува да шофира, след като е видяла как кола прегазва сестра й

Пенелопе Крус говори откровена за страха си от шофиране, след като видяла по-малката си сестра, Моника Крус, блъсната от кола.

„Страх ме е да шофирам“, каза носителката на Оскар в интервю за Elle. „Сестра ми беше прегазена от кола пред мен, когато бях на 8 или 9.“

49-годишната актриса от „Ванилово небе“ си спомня ярко деня на инцидента, обяснявайки как „времето е спряло“, докато е изпадала в шок.

„Това е голяма травма, защото я видях да губи съзнание. И бях вцепенена в болницата, казвайки на хората: „О, сестра ми току-що беше прегазена от кола“, каза тя.

Penélope Cruz reveals she’s afraid to drive after watching sister get run over: ‘It’s a great trauma’ https://t.co/Rf5ZVHGkaZ pic.twitter.com/Epfy52zCmp

46-годишната Моника в крайна сметка се възстанови напълно, но четирикратно номинираната за Златен глобус призна, че „би изпаднала в истерия“, ако беше свидетел на ужасяващия инцидент като възрастна.

Пенелопе си припомни травмата от детството си, докато рекламираше филма на режисьора Майкъл Ман „Ферари“.

#PenélopeCruz, the noted empath, devoted mother, and mesmerizing star of #Ferrari, is hard not to fall in love with. ELLE's February cover star opens up about playing complicated real-life figures and her maternal instinct. https://t.co/ySrYmFaUPP pic.twitter.com/jFHMPd7sY5