Хоакин Финикс и Руни Мара ще стават родители за втори път (СНИМКИ)

Руни Мара очаква второто си дете от годеника си Хоакин Финикс. Бебето ще се появи три години след раждането на сина им Ривър.

38-годишната актриса се появи в напреднала бременност по време на Международния филмов фестивал Берлинале, където присъства за премиерата на новия си филм La Cocina.

Мара нежно придържаше корема си, докато позираше за фотографите на червения килим, облечена в разкроена черна рокля без презрамки.

Руни и Хоакин са от популярните двойки, които предпочитат да държат личния си живот далече от медиите. По тази причина раждането на първородния им син Ривър, който се появи през август 2020 г., беше изненада за мнозина, тъй като те не бяха обявили публично, че са в очакване на дете.

Двамата официално обявиха раждането на първородното си дете два месеца по-късно в разпалена публикация, която написаха за списание "People", в която засягат темата за разселените деца мигранти на границата между САЩ и Мексико, пише още dir.bg.

