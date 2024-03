Кейт Мидълтън се появи за пръв път след операцията (СНИМКА)

Принцесата на Уелс Катрин най-накрая успокои феновете на кралското семейство, като се появи след плашещите спекулации за здравето ѝ. Кейт Мидълтън бе заснета близо до замъка Уиндзор в покрайнините на Лондон.

Катрин бе видяна за последно през декември, когато присъства на църковна служба заедно със семейството си. На 17 януари дворецът Кенсингтън съобщи, че Кейт е хоспитализирана за коремна операция и ще поднови ангажиментите си към короната след Великден, припомня Телеграф.

В понеделник съпругата на принц Уилям бе заснета от папараци на пътническата седалка на автомобил, управляван от майка ѝ Корал.

