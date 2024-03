Мадона си говорила с Бог, докато била в 4-дневна кома (ВИДЕО)

Днес Мадона е изключително благодарна за здравето си. По време на размисъл на сцената на първия от петте разпродадени концерта от световното ѝ турне Celebration World Tour в "Киа Форум" в Лос Анджелис кралицата на попа разказа за хоспитализацията си миналата година след сериозна бактериална инфекция.

"Това шоу всяка вечер всъщност не е толкова тежко за мен физически. Тежко ми е емоционално, защото наистина ви разказвам историята на живота си. Разголвам си душата" каза тя. "Падала съм от много коне и съм чупила много кости... но нищо не може да ме спре."

Припомняйки здравословното си състояние миналото лято, певицата го нарече "близко до смъртта преживяване" и разкри, че "първата дума", която е казала, била "Не", след като се е събудила от 4-дневна изкуствена кома.

"Почти съм сигурна, че това беше Бог, който ми каза: "Искаш ли да дойдеш? Искаш ли да дойдеш с мен?" Отговорих: Не", разказва Мадона, предизвиквайки смеха на публиката.

