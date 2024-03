Мрачно откритие: Масов гроб с над 1000 жертви на чумата е най-големият, откриван някога в Европа

В Южна Германия са открити ями от времената на бубонната чума, съдържащи останките на поне 1000 жертви. Според археолозите ямите могат да образуват най-големия масов гроб, откриван някога в Европа.

Разкопките, които бяха извършени преди началото на строителни работи в град Нюрнберг, разкриха осем ями, във всяка от които заровени стотици скелети на възрастни, деца и бебета, датиращи от края на 15-ти до началото на 17-ти век.

В две от трите ями, чието разкопаване е приключило, археолозите са открили също керамични парчета и сребърни монети. Радиовъглеродното датиране показало, че керамичните съдове съвпадат с епидемиите от чума, които са се случили между 1622 и 1634 г., а монетите датират от около 1619 г., според изявлението, публикувано от компанията за археологически разкопки In Terra Veritas, предава LiveScience.

