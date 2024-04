Заседнало бебе косатка ще бъде върнато на семейството си с хеликоптер (СНИМКИ)

Бебе косатка, заседнало в лагуна в северната част на канадския остров Ванкувър, ще бъде пренесено по въздух обратно при семейство си, предаде Асошиейтед прес.

Канадските власти планират двегодишният морски бозайник да бъде поставен в специална люлка. След това ще го изведат от лагуната с хеликоптер и ще го поставят в мрежест заслон в океана. Там ще изчакат семейството ѝ да се приближи, след което малката косатка ще бъде освободена, пояснява БТА.

Fresh photos of the orphaned baby orca at Zeballos, B.C., rescue looks likely for next week, even better if it leaves on its own tomorrow. So many smart people involved who can save this whale. It's truly amazing to witness it all. Feeling grateful to be where I am. For @cdnpress pic.twitter.com/S4LkHmstMs