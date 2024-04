Блогърка улови акула и седна върху нея (ВИДЕО)

Блогърката Натали Рейнолдс е наранила задните си части от акула, съобщава Dexerto. Момичето успяло да улови акула с въдица по време на едно от своите предавания в Kick. Заедно с приятелите си тя я изтеглила на брега и увила кабел около опашката ѝ, за да не отплува.

След това радостната Рейнолдс направила няколко снимки на големия улов. Тя позира до акулата и дори я яхнала за най-добър кадър. Скоро обаче момичето почувствало дискомфорт. Оказало се, че тя е одраскала задните си части до кръв по ситните люспи, покриващи хищната риба.

she caught a shark on stream and sat on it & forgot shark skins are sharp like 😭🤣 https://t.co/onDgIYLS7O