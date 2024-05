"Черната книга" с известни клиенти на Джефри Епстийн ще се продаде на таен търг

"Черна книга“, обвита в мистерия, за която се смята, че са написани имената на всички известни личности, свързани с педофилския кръг на покойния финансист Джефри Епстийн, ще бъде обявена на таен търг.

В тефтер за записани имената и адресите на 221 неразкрити досега хора, които са работили за Епстийн или са били сред клиентите му. Тях той е снабдявал с непълнолетни момичета, които е трябвало да извършват сексуални услуги, много от тях против волята си.

„Черната книга“ може донесе на аукционната къща, която я продава, до 200 000 долара, каза собственикът ѝ пред Daily Beast.

Jeffrey Epstein’s ‘black book’ with 221 additional high-profile names is being sold to a secret bidder https://t.co/xrRDKrTfoJ pic.twitter.com/tvZOrNRrcA