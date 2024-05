Силвестър Сталоун разпродава колекцията си от часовници (ВИДЕО)

Малко след края на снимките на съдбовния за него филм "Роки" - Силвестър Сталоун вижда Грег Олман от Allman Brothers Band, който е заспал и е оставил ръката си да виси с открояващ се златен часовник на китката.

Този часовник беше "най-красивото нещо, което някога съм виждал", казва Сталоун във видеоклип, публикуван от Sotheby's, и предизвиква десетилетната му любов към колекционирането на часовници.

Сега холивудската звезда продава на търг 11 часовника от личната си колекция на разпродажба на Sotheby's в Ню Йорк на 5 юни. Сред артикулите е редкият Patek Philippe Grandmaster Chime, за който се очаква да бъдат платени до 5 млн. долара, както и часовници, които той е носил в някои от филмите си. Само седем модела на Grandmaster Chime са произведени някога, като се има предвид, че това е най-сложният ръчен часовник, произвеждан някога от известните производители на луксозни часовници, пише БГНЕС.



Sotheby's нарича ценната вещ "свещеният граал" за колекционерите на часовници, оценен заради изключително сложните му механизми, за чието разработване, производство и сглобяване са били необходими 100 000 часа. Часовникът разполага с 20 функции, които надхвърлят времето - като например пет механизма за отмерване на времето и повторител на датата, които звуково показват датата и часа.

"Това не е лесно да се постигне", казва Сталоун. "Трябваше да се обърна към определени власти, да напиша много писма до борда и в крайна сметка беше решено, че аз ще бъда собственик на едно от тези великолепни произведения на изкуството".

