Милиардер ще се спусне с нова подводница до "Титаник", за да докаже, че е безопасно

Близо година след катастрофалната имплозия на подводницата "Титан" милиардер, инвеститор в недвижими имоти, обеща да се отправи към останките на "Титаник" с нов плавателен съд в дързък опит да докаже, че дълбоководните експедиции са безопасни.

През юни 2023 г. всички петима пътници на борда на подводния апарат OceanGate загинаха, когато той внезапно се взриви под водата. Ужасяващият инцидент постави под съмнение безопасността на екстремния подводен туризъм.

Лари Конър планира да се спусне на 3800 м под повърхността на океана с подводница Triton, заедно с Патрик Лахи - собственикът на Triton Submarines - aмериканска компания, която проектира и произвежда луксозни подводници за изследвания, заснемане на филми, изследване на дълбоки океани.

According to #LarryConnor , the $20 million vessel, designated the Triton 4000/2 Abyssal Explorer, was developed by Triton Submarines co-founder Patrick Lahey. Read more: https://t.co/8IaSOchG5Z

"Лари ми се обади и ми каза: "Знаеш ли, това, което трябва да направим, е да построим подводница, която да може да се гмурка до дълбочините на нивото на Титаник и да демонстрираме на света, че вие можете да го направите, а "Титан" беше измишльотина", каза Патрик пред The Wall Street Journal.

Патрик обясни как имплозията на подводницата OceanGate е имала "смразяващ ефект" върху интереса към подводниците на Triton, възраждайки "старите митове, че само луд човек" би се впуснал в такива дълбочини. Лари, който е клиент на Triton, е имал желание да започне проект само няколко дни след катастрофата с OceanGate.

Ohio Billionaire Larry Connor will take $20M sub down to Titanic wreck site to prove industry is safer after OceanGate incident. He will be joined by CEO of Triton Submarines Patrick Laney. pic.twitter.com/VN6JerIszW

"Искам да покажа на хората по света, че макар океанът да е изключително могъщ, той може да бъде прекрасен, приятен и наистина променящ живота, ако се действа по правилния начин," каза Лари. Той добави: "Патрик е мислил и проектирал това повече от десетилетие. Но ние не разполагахме с материалите и технологиите. Не бихте могли да построите тази подводница преди пет години."

Двамата ще се отправи на пътешествие с плавателен съд на стойност 20 млн. долара, наречен Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Tочната дата на това дълбоководно приключение остава неизвестна.

Not to pile onto the submarine thing, but there is a company called Triton who has made multiple, successful trips to the Titanic and are developing commercial grade craft for that purpose. Look at what caring about safety and quality can get you. Real Subnautica shit. pic.twitter.com/3v8SQCviig