Парад на четири планети тази нощ предшества месец на интересни астрономически явления

Венера, Юпитер, Меркурий и Уран са подредени днес в права линия една до друга, образувайки малък парад на планетите, съобщава ЮПИ.

Явлението не е видимо от Земята поради близостта на Слънцето, обясниха астрономи. Ако в същия небесен сектор имаше подредени пет планети, а не четири, това щеше да е голям парад на планети, който се наблюдава много по-рядко, уточниха учените, цитирани от БТА.

Малкият парад на планетите предшества месец на интересни астрономически явления.

На 20 юни, четвъртък, астрономическото лято ще започне със слънцестоенето, което ще настъпи в 23:50 ч. българско време. Това ще се случи почти три седмици след началото на метеорологичното лято, което започна на 1 юни.

Тази година е най-ранното лятно слънцестоене от 1796 г. насам, когато то е настъпило в 20:45 ч. местно време на 20 юни.

Лятото е най-дългият сезон в годината, продължаващ 93 дни, 15 часа и 52 минути, като приключва в 15:43 ч. източноевропейско време на 22 септември по време на есенното равноденствие.

През втората нощ на астрономическото лято на 22 юни в 04:07 ч. българско време ще настъпи пълнолуние, първото от общо четири през сезона.

Юнското пълнолуние обикновено се нарича Ягодова луна, тъй като това е най-подходящото време от годината за бране на ягоди в Северното полукълбо.

