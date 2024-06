Хиляди риби загинаха заради опустошителните жеги в Мексико (СНИМКИ)

Хиляди риби са загинали, тъй като лагуна в северната част на Мексико е частично пресъхнала на фона на опустошителната суша, която мъчи страната.

Според местните власти в сряда нивото на водата в лагуната Бустилос е под 50% от нормалното, което означава, че замърсителите във водата са по-концентрирани и опасни за обитаващите я видове, предава AFP.

Thousands of fish have died in a lagoon in northern Mexico hit by the crippling drought plaguing the countryhttps://t.co/uqZD3bd5jW pic.twitter.com/xjbBc65PR2