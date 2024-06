Продават на търг тоалети и бижута на Вивиан Уестууд (ВИДЕО)

Рокли, костюми, обувки и бижута от личната колекция на покойната британска дизайнерка Вивиан Уестууд ще бъдат продадени този месец на търг, който има за цел да събере средства за благотворителност, съобщиха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

Повече от 200 лота ще бъдат предложени от "Кристис" в Лондон за търга от две части "Вивиан Уестууд: Личната колекция". Той ще се състои от продажба на живо на 25 юни и онлайн търг от 14 до 28 юни.

Уестууд, едно от най-големите имена в британската мода, почина през декември 2022 г. на 81-годишна възраст. Нейният сътрудник и вдовец Андреас Кронталер е подбрал за търга модели, обхващащи около 40 години, като най-ранните са от колекцията на Уестууд есен-зима 1983-1984 г.

