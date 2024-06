Отхвърлен от своите: Брад Пит иска да има деца от младото си гадже

Драмите в личния живот за Брад Пит сякаш летят една след друга, като освен нестихващите съдебни битка с Анджелина Джоли, той получи няколко тежки удара от децата си, които едно по едно съобщават, че не искат да носят фамилията му и да имат нищо общо с него.

Някои биха си направили извода, че едва ли Брад Пит би искал отново да отглежда деца, но се оказва обаче, че това съвсем не е така. Два пъти разведеният баща на шест деца изглежда по-щастлив отвсякога с младата си половинка Инес де Рамон и не само че е готов на още един опит за успешен брак, но има и желание да се сдобият със съвместни наследници.

Твърди се, че носителят на Оскар иска да даде ново начало на живота си с де Рамон и дори е казал на приятели, че 34-годишната дизайнерка на бижута би била "прекрасна майка".

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon go on romantic morning stroll in Santa Barbara https://t.co/MphruR2V3j pic.twitter.com/X3VrODR4zL