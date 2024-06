Хайди Клум се съблече по време на интервю, остана само по сутиен (ВИДЕО)

Хайди Клум разкъса дънковата си риза по време на интервюто си за “Hot Ones” и продължи разговора само по червен сутиен.

В клипа на токшоуто в YouTube — в което гостите ядат пилешки крилца, покрити с пикантни сосове, докато отговарят на въпроси за живота си, супермоделът реши да свали излишните дрехи.

“Става ми горещо”- каза 51-годишната Клум, преди да разкъса ризата си, докато шокираният Шон Евънс седеше срещу нея на масата.

След това Хайди започна да си прави вятър с дънковата си риза, преди да я свали напълно.

“Трябва да сваля това”, каза тя, преди да се съблече само по сутиен.

“Микрофонът ми е в скута, това проблем ли е?”, попита Клум.

“Всичко е наред, имаме добри микрофони. Имаме усилвател. Стю, най-добрият озвучител в бранша. Не се притеснявай, все още те чуваме добре”, отговори 38-годишният Еванс.

