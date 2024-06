Шимпанзета помагат на учените да открият растения, които могат да се превърнат в лекарства

Британски учени от Оксфорд са идентифицирали 13 растения, които имат мощни свойства за заздравяване на рани и борба с инфекции, като са направили това „вълнуващо“ откритие с помощта на диви шимпанзета, съобщава ДПА, цитирана от БТА.



Изследователите наблюдавали как човекоподобните маймуни в африканска гора се хранят с кора, мъртва дървесина и листа от растения, които не са част от обичайната им диета, след като са се разболели или наранили.



Наблюдението на начина, по който шимпанзетата - най-близките животински роднини на човека, търсят помощ от природата, когато са зле, може да ускори откриването на нови лекарства за лечение на хронични заболявания и инфекции, твърдят изследователите.

