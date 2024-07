Бионсе с восъчна фигура в Париж (СНИМКИ)

Восъчна фигура на Бионсе вече допълва колекцията на най-стария европейски музей за восъчни фигури в Париж. Тя е изработена по една от известните фотографии на попзвездата.

Восъчната Бионсе допълни колекцията на музея с над 200 известни личности. Авторите на восъчната скулптура се надяват звездата да я види лично.

New wax figure of Beyoncé unveiled at the Grévin Museum in Paris, France 🇫🇷👀 pic.twitter.com/w1l4WChXfX

Бионсе е първата тъмнокожа жена, която се изкачва на първа позиция в музикалните класации и е изпълнителката с най-много награди „Грами“ – 32 на брой.

През април тази година певицата стана първата чернокожа жена, заела челната позиция в класацията за кънтри албуми на „Билборд“ от създаването ѝ през 1964 г., припомня bTV.

