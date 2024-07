Джерард Бътлър си хвана с 25 години по-младо гадже (СНИМКИ)

Откакто проби в Холивуд, Джерард Бътлър си е изградил репутацията на любимец на жените.

Сред дамите, които са падали жертва на чара на актьора, са Дженифър Анистън, американската риалити звезда Бранди Гланвил, британският супермодел Наоми Кембъл и румънската красавица Мадалина Гена, която имаше връзка и с българския тенисист Григор Димитров.

Наскоро 54-годишният шотландски актьор беше забелязан с модела на Sports Illustrated Пени Лейн, която е 25 години по-млада от него, а размяната на ласки помежду им, ясно показали, че двамата имат връзка.

London, 3.7.2024 with Penny Lane

