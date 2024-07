Шарън Стоун изгубила милиони долари от спестяванията си след инсулта

Американската актриса Шарън Стоун каза, че хората са се възползвали от нея финансово, докато се е възстановявала от почти фатален инсулт, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През 2001 г. звездата от "Първичен инстинкт" получи инсулт, който доведе до мозъчен кръвоизлив и я принуди да се оттегли от Холивуд за седем години, докато се възстанови напълно.

"Хората се възползваха от мен през този период", каза американската актриса пред изданието "Холивуд рипортър". Стоун отбелязва, че е имала спестени 18 милиона щатски долара, но "когато погледнах банковата си сметка, всичко беше изчезнало".

"Хладилникът, телефонът - всичко беше на чужди имена... Нямах никакви пари".

Актрисата, която е на 66 години, заяви, че вместо да изпитва горчивина от преживяното след инсулта, тя предпочита да се фокусира върху положителното.

