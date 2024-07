Бъкингамският дворец отваря за посетители стаята, която води към емблематичния балкон

Посетителите на Бъкингамския дворец в Лондон това лято ще могат да застанат зад прочутия балкон, на който често позира за снимка британското кралско семейство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

За първи път се отваря за туристи Източното крило на сградата, включващо и Централната зала, където се намира емблематичният балкон.

"Тази стая е част от Източното крило, направено от кралица Виктория и принц Албърт. Точно той предлага да се използва балкона", казва Никола Търнър Инман, куратор в "Роял кълекшън тръст".

"За първи път е използван през 1851 г. за поздрав на бойците, участвали за Кримската война. Така че се ползва от доста дълго време", казва тя.

