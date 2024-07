Капсула за асистирано самоубийство предизвика полемика в Швейцария

Капсула за асистирано самоубийство може да бъде използвана за първи път „много скоро“, предаде АФП, като цитира организацията The Last Resort („Последна грижа“), която я промотира.

Оттам обаче не съобщиха повече подробности.

„Веднага щом имаме конкретен човек и всичко около него е уредено, ще можем да продължим и да определим дневния ред“, заяви Флориан Уилет - главен изпълнителен директор и заместник-председател на организацията, на пресконференция в Цюрих.

#VantageOnFirstpost: Switzerland may soon get its first suicide pod "Sarco". The suicide pod is meant to assist suicides at $20. The futuristic-looking contraption has been dubbed "Tesla of euthanasia". How does it work? | @Palkisu tells you more pic.twitter.com/ebDBFbgBNi