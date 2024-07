Райън Рейнолдс разкри името на четвъртото си дете

Райън Рейнолдс най-накрая разкри името на четвъртото си дете от Блейк Лайвли. Бебето се казва Олин!

Звездата на “Дедпул & Върколак” направи сладкото съобщение по време на премиерата на филма в Ню Йорк в понеделник, 22 юли.

47-годишният Рейнолдс разкри необичайното скандинавско име на най-малкото си дете, докато говореше пред публиката преди горещо очакваната прожекция.

Ryan Reynolds reveals unique name of his and Blake Lively’s fourth baby https://t.co/Qkk39VxZvX pic.twitter.com/QiLIgehZJ1