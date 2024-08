Окончателно: Дженифър Лопес и Бен Афлек се развеждат

Дженифър Лопес и Бен Афлек ще се разведат само две години след като се ожениха на церемония в Лас Вегас, съобщи "Дейли Мейл", цитиран от БТА.

След като се появиха спекулации за разпадане на брака им, приятели на известната двойка потвърдиха тъжната новина.

„Те финализираха документите за развод преди месец, но изчакват подходящия момент, за да ги пуснат. По това време те ще пуснат съвместно изявление, в което ще кажат колко много се обичат и как са се борили всичко да се получи, но не са могли", твърди един от източниците.

Ben Affleck and Jennifer Lopez to file for DIVORCE after brutal birthday swipe https://t.co/BH96NlfocU pic.twitter.com/qnnTtfsgNl