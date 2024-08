Том Круз ще скочи с парашут на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж

Твърди се, че Том Круз ще има главна роля в церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. на 11 август. Според източници той ще скочи с парашут до емблематичния надпис "Холивуд" по време на предаването на щафетата на Лос Анджелис като домакин на Игрите през 2028 г. Според TMZ каскадата е била заснета тихомълком през март.

Tom Cruise will reportedly have a starring role in the #Paris2024 Olympic Games’ Aug. 11 closing ceremony, when he may skydive to the Hollywood Sign during the orchestrated handoff to Los Angeles for the 2028 Olympiad - https://t.co/x0TNE15DwZ pic.twitter.com/bWc8mMeQiG