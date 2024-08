Джъстин Тимбърлейк не се призна за виновен, че е шофирал в нетрезво състояние

Певецът Джъстин Тимбърлейк не се призна за виновен по обвинението, че е шофирал в нетрезво състояние, след като беше арестуван през месец юни т.г. в Саг Харбър, щата Ню Йорк, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Тогава изпълнителят не е спрял на знак "Стоп" и е криволичил с автомобила си в платното, в което се движи.

Съдията Карл Айрак от Саг Харбър забрани на Тимбърлейк да шофира на територията на щата Ню Йорк до следващо заседание на съда, което е планирано за 9 август.

Изслушването беше виртуално. Тимбърлейк е в Европа за световното си турне, с което прeдставя последния си албум Everything I Thought It Was, отбелязва Асошиейтед прес.

